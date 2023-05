Manaus oferece 270 vagas para curso de ‘Linguagem de Programação’ e ‘Mercado de Games’

Manaus/AM - Abriu nesta sexta-feira (12), as inscrições dos cursos de “Linguagem de Programação” e “Mercado de Games”. As aulas acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, na sede do Centro Universitário do Norte (Uninorte), na unidade 22, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

Os cursos fazem parte do edital “Mais Inovação 2022”, com o intuito de incentivar e qualificar a população para obter melhor rendimento do profissional do mercado da inovação, além de introduzir conceitos que ajudem a preparar os profissionais para o mercado de trabalho.

Ao todo, serão formadas três turmas do “Mercado de Games”, com a oferta de 60 vagas e carga horária de 120h. Além disso, os participantes receberão lanche gratuito e vale-transporte. Já o curso “Linguagem de Programação”, de 80h, beneficiará 210 inscritos, com a formação de sete turmas e o fornecimento do lanche.

As inscrições para os cursos de “Mercado de Games” e “Programação Básica” puderam ser realizadas presencialmente durante o evento, e estarão disponíveis até o dia 31, através dos links: https://bit.ly/3I1l1q4 e https://bit.ly/3I6gnXw.

Projeto

O projeto “Mais Inovação 2022” tem como objetivo a oferta de curso de Linguagem de Programação, Pré-Aceleração de Startups, Formação C-Level Negócios, Inovathon e Introdução ao Mercado de Games, a fim de preparar e qualificar os profissionais para o mercado de tecnologia e inovação.

Com informações da assessoria