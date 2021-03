2,6 toneladas de alimentos serão distribuídos a famílias carentes em Manaus

Manaus/AM - A Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fecomércio AM, Fieam, Faea e o Sebrae AM, representando a classe empresarial, se mobilizou para ajudar o sistema público de saúde, possibilitando mais condições de atendimento e tratamento aos pacientes atingidos pela Covid-19.

Nesta sexta (5), foram distribuídas 1.000 máscaras e 2,6 toneladas de alimentos (200 cestas básicas) em diversas unidade saúde de Manaus. Entre elas os SPAs da Redenção, Joventina Dias, da Zona Sul, Chapot Prévost, Danilo Corrêa, HPS da Criança Zona Sul, Hospital Beneficente Português, UPA José Rodrigues.

Denominada Santa Aliança, a união dessas entidades empresariais atua no sentido de atender às necessidades da população, auxiliar o governo do estado e focar nas demandas das comunidades mais carentes.

A administrador do Hospital Beneficente Português, Juan Sousa, agradeceu as cestas recebidas e informou que elas serão destinadas às famílias de baixa renda, que usam os serviços do Centro de Nefrologia do hospital. “Ao todo, 180 pessoas atendidas pela rede pública do SUS receberão estas cestas, o que vai auxiliá-las neste momento de dificuldade”, disse.