‘20ª Semana Nacional de Museus’ tem atividades gratuitas em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, nesta segunda-feira (16), a partir das 9h, no Museu da Cidade Manaus (Muma), localizado na rua Gabriel Salgado, Paço da Liberdade, centro histórico, a abertura das atividades da “20ª Semana Nacional de Museus”. Neste ano, o evento conta com diversas atividades gratuitas nos espaços culturais administrados pela fundação, no período de 16 a 22/5.

As atividades iniciam com a roda de conversa “Uma ponte entre Brasil e Venezuela – O encontro de duas grandes culturas”, em parceria com a empresa de consultoria educacional Tangram Educa e com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos.

A programação é aberta ao público e sem necessidade de inscrição, e segue até as 18h, com roda de conversa, exposição, visita guiada, apresentação de dança e música com crianças venezuelanas, oficina e teatro de bonecos, além da iluminação cênica especial do museu com as cores das bandeiras do Brasil e da Venezuela.