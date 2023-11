2ª etapa da operação ‘Estiagem’ começa na segunda em Manaus

Manaus/AM - A prefeitura dá início, na segunda-feira (13), às 9h30, no porto de Manaus, no Centro, zona Sul, à segunda etapa da operação “Estiagem”, levando ajuda humanitária às famílias ribeirinhas da capital afetadas pela vazante histórica.

Os trabalhos serão capitaneados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), após o repasse de recursos do governo federal, de R$ 3,6 milhões, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

A partir do recurso, a Prefeitura de Manaus irá reforçar a assistência a 81 comunidades ribeirinhas da capital. A segunda fase da ação humanitária irá garantir 143 toneladas de alimentos em cestas básicas (8.406 unidades), 576.800 litros de água potável e 75.500 litros de combustíveis, entre diesel e gasolina.

No cronograma da Sepdec, 854 famílias, residentes em 16 comunidades às margens do rio Negro, receberão o benefício nos primeiros dias dessa segunda fase da operação. Dentre elas, as comunidades Nova Esperança do Apuaú, Santa Isabel do Acariquara, Coração de Maria, Maravilha e Nova Esperança do Cuieiras.