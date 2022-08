2ª Corrida da Guarda Municipal acontece neste domingo em Manaus

A entrega dos alimentos iniciou nesta sexta-feira, 5/8, e segue até este sábado, 6/8, das 8h às 22h, no parque Lagoa do Japiim, zona Sul, local onde os competidores fazem a retirada dos kits da corrida.

“A Guarda Municipal de Manaus está fazendo 73 anos e, sob coordenação e orientação do nosso prefeito, vive uma nova fase. Estamos entrando na questão do armamento letal e mudando a maneira de atuar da guarda. Então, para comemorar o aniversário da instituição, convidamos toda a população a participar da nossa corrida festiva”, destacou Fontes.

“Essa corrida, além de estimular a prática esportiva na nossa cidade, vai servir para que a população possa conhecer mais fundo o trabalho realizado pela nossa Guarda Municipal. Neste ano, ela foi valorizada pela gestão municipal e, hoje, já temos uma Guarda Municipal preparada. Quase 100 servidores já realizaram a qualificação para o uso de arma de fogo e também o treinamento para o armamento não letal. Nos próximos meses, vamos realizar a entrega do novo batalhão e da nova frota de veículos. Tenho certeza que essas novidades irão ajudar muito a melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, afirmou Almeida.

A competição contará com os percursos de 5 e 10 quilômetros, e faz parte dos atos comemorativos do aniversário de 73 anos da Guarda Municipal de Manaus. Para o prefeito David Almeida, a corrida é uma ótima oportunidade da população conhecer mais o trabalho executado pelos servidores da pasta.

