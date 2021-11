176 mil pessoas ainda não tomaram a 1ª dose de vacina contra Covid-19

Dos cinco shoppings que funcionaram no último final de semana, o Manaus Via Norte, incluído como ponto de vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi o que mais registrou doses aplicadas: 2.624 doses em dois dias. O shopping Millenium, que entrou na lista de pontos da prefeitura na terça-feira (16), aplicou 517 doses.

Para ampliar o acesso da população às vacinas, a Semsa criou pontos em todas as zonas da cidade, e o atendimento acontece em unidades de saúde da Semsa, em pontos considerados estratégicos, porque registram um grande fluxo de pessoas, em centros de atenção à criança e ao idoso, na área central da cidade, onde estão localizadas duas grandes feiras fixas, além do mercado municipal sete shoppings centers.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.