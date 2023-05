1ª Feira Folclórica de Manaus encerra programação neste domingo

Manaus/AM - A 1ª Feira Folclórica de Manaus, que teve início no último dia 11, com o apoio da Prefeitura de Manaus, encerra sua programação neste domingo (28). Realizada pelo Instituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia (Idama), a feira está montada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), zona Sul.

Com o objetivo de valorizar as manifestações folclóricas, que vão dos costumes à gastronomia, além de ser um esquenta para o 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA), a programação conta com apresentações de danças típicas de quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, bois, danças nacionais, internacionais e nordestinas que estão se preparando para os festejos juninos de Manaus.

A feira movimentou, até o momento, um público rotativo de 18 mil pessoas, trazendo injeção para a economia criativa e valorização do segmento folclórico da cidade.