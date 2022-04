1ª Feira da Agricultura Familiar está com inscrições abertas em Manaus

Manaus/AM - Ainda estão abertas as inscrições para expositores que tenham interesse em participar da 1ª Feira da Agricultura Familiar - Agrishow Manaus, que acontece de 21 a 24 de abril, das 8 às 23h, no Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque Dez de Novembro, localizado na Avenida Perimetral, 22 - Parque Dez de Novembro.

Ao total, mais de 150 expositores participarão do evento ligados aos produtos agrícolas, pecuária e gastronomia. Para o público, o acesso ocorrerá mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e, ainda, apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com dose única ou três doses do esquema vacinal.

Além de expositores, a Agrishow Manaus terá atrações musicais que vão contemplar a música popular brasileira, o sertanejo e também o nosso ritmo de boi bumbá. O público também poderá participar de palestras, exposições, simpósios, brincadeiras, conhecer as tendências e novas tecnologias do setor, além de

degustar comidas típicas e aproveitar as atrações musicais.

Durante a Agrishow Manaus, o visitante conhecerá iniciativas relacionadas à educação rural e programas direcionados ao campo, desenvolvendo dinâmicas de inovação e empreendedorismo. Será um evento didático com objetivo de auxiliar no crescimento da atividade fim, neste caso, a agricultura familiar.

Beleza

Outra atração que está com inscrições abertas é a escolha da Garota Agrishow Manaus, onde as candidatas serão avaliadas por um conjunto de júri e pelo público em vários critérios como beleza, simpatia, traje, postura e expressão corporal.

As vencedoras do concurso receberão a seguinte premiação em dinheiro. Ao todo são dez mil reais em prêmios, sendo; primeiro lugar - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo lugar - R$ 3.000,00 (três mil reais) e o terceiro lugar R$ 2.000,00 (dois mil reais). A candidata vencedora ainda poderá representar o evento em outros concursos que podem ser nacionais ou regionais.