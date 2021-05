1ª dose da vacina contra covid-19 volta a ser aplicada hoje em Manaus

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399 - bairro São José 1)

No sábado (15), a Semsa realizará uma repescagem final para todas as idades, encerrando a etapa de atendimento das pessoas contempladas neste grupo prioritário.

Após a vacinação do grupo de 55 anos, neste sábado (8), os remanescentes do grupo das comorbidades serão atendidos ao longo de uma semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.