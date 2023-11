Manaus terá ação social com serviços gratuitos neste sábado

Manaus/AM - Neste próximo sábado (25), as comunidades do São Geraldo e bairros adjacentes vão ganhar um dia de serviços gratuitos na área da saúde, beleza e cuidados pessoais. A realização é do Centro de Ensino Técnico (Centec), localizado na Av. Djalma Batista, e vai contar com uma série de atividades que vão desde massagem relaxante e corte de cabelo até atendimento dermatológico e teste de glicemia.

A programação vai iniciar às 8h30, na sede da instituição. O projeto conta com atividades de conscientização sobre saúde do homem com alunos e docentes da escola, além da comunidade externa.

Conforme a gestora, além dos serviços já mencionados, serão realizadas aferições de pressão e tipagem sanguínea. Os procedimentos serão realizados por alunos dos cursos do eixo da saúde, sob supervisão e auxílio direto de professores especialistas em suas áreas.

Entre os parceiros do Centec Social estão a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que vai levar a sua Unidade Móvel Itinerante, com serviços de orientação a pessoas em situação de violência doméstica e familiar.

Câncer de próstata no AM

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Amazonas deve ter 570 novos casos de câncer de próstata entre 2023 e 2025. Em todo o Brasil, devem ser 71.730 casos no mesmo período, número que preocupa e reforça a importância de campanhas como o Novembro Azul.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a melhor maneira de prevenir um câncer é por meio da busca por hábitos saudáveis, como não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos.