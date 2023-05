Manaus oferece 50 vagas para cursos destinados a artistas e produtores culturais

O curso tem como objetivo abordar os aspectos técnicos e gerenciais de projetos, trazendo ferramentas corretas para entregar projetos no prazo, dentro dos custos previstos e com qualidade.

Para essa primeira turma, serão ofertadas 50 vagas, por meio de inscrição no link http://manauscult.manaus.am.gov.br/promfac-programa-municipal-de-formacao-cultural, que vai ficar disponível até as 23h59 do dia 18/5. O resultado será divulgado no dia 19/5.

Manaus/AM - Será realizada do dia 23 a 31 de maio, o curso de “Planejamento Financeiro para Projetos Culturais”, na sala de Treinamento (Subsolo) do Casarão de Inovação Cassina, na avenida Bernardo Ramos, centro histórico.

