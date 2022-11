Manaus manterá serviços essenciais no ponto facultativo e feriado do dia 15

Os serviços essenciais da Prefeitura de Manaus serão mantidos no ponto facultativo desta segunda-feira, 14, e no feriado de Proclamação da República, no dia 15.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a maternidade Dr. Moura Tapajóz, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e a Clínica da Família Carmem Nicolau irão manter seus atendimentos.

A Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajóz, que fica na Avenida Brasil, 1.335, bairro Compensa, na zona Oeste, e o Samu 192 funcionarão no regime de 24 horas. Já as equipes do SVO vão atuar das 8h às 16h, por meio do número (92) 98842-8437, para atendimento de óbitos ocorridos em domicílio, em decorrência de causas naturais.

A Clínica da Família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, também vai estar à disposição da população no horário das 8h às 16h, nos dois dias, ofertando serviços de saúde da Atenção Primária e também como referência para profilaxia da raiva humana.

Feiras e Mercados

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc), as galerias Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, rua Miranda Leão, ambas no Centro; e o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Norte, não vão funcionar, devendo retomar suas atividades normais na quarta-feira, 16, a partir das 8h.

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, funciona normalmente na segunda-feira, 14, das 6h às 17h, e no dia 15, somente de 6h às 12h.

Já nas quatro principais feiras abastecedoras de Manaus também funcionarão nos dois dias, com os seguintes horários: Feira Municipal Cel. Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e Feira Municipal da Banana – as duas no Centro, das 3h às 18h; Feira Municipal do Produtor da zona Leste, das 6h às 18h; Feira da Panair, bairro de Educandos, zona sul, funciona das 6h às 18h; já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h.

Limpeza

Nos dias de feriado e ponto facultativo, as equipes de limpeza (varrição e limpeza de lixo) da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) trabalharão em plantão, para atender a área central, Ponta Negra e vias com maior fluxo de veículos.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, e shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos nos dias 14 e 15.

As atividades retornam na quarta-feira, 16. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir ao posto, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.