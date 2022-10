Manaus inicia recadastramento dos atuais prestadores de serviço dos modais alternativo e executivo

Manaus|AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), chama os atuais prestadores de serviço do sistema de transporte, modais alternativo e executivo, constantes do censo de 2019, para realizar o recadastramento, a partir desta segunda-feira, 31/10, junto ao órgão municipal. Além de manter o ordenamento operacional da frota, a medida tem o objetivo de garantir a qualidade do serviço de transporte e a segurança dos usuários.

“Existe a necessidade de se fazer um novo recadastramento dos atuais prestadores de serviço, provisoriamente e por tempo determinado dos modais alternativo e executivo, enquanto é implementado o serviço complementar que irá substituí-los. O IMMU está disponibilizando em seu site https://immu.manaus.am.gov.br, um link para o pré-agendamento dos prestadores. Posteriormente, informaremos sobre a data e horário em que devem comparecer e apresentar a documentação”, informou o vice-presidente de transportes do IMMU. Alexandre Frederico.

O IMMU informa ainda que os documentos necessários ao recadastramento constam na Portaria nº 122/2022, disponível no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.448, página 32, publicado no dia 18 de outubro de 2022.

O primeiro passo para o recadastramento é o pré-agendamento no site. Depois, o solicitante deverá apresentar a documentação requerida no IMMU, na data e horário estabelecidos pelo órgão. Após a análise documental, será marcada a vistoria do veículo. Os prestadores têm prazo de 60 dias para se recadastrarem. Somente aqueles que apresentarem regularidade receberão Autorização de Tráfego, para a prestação dos serviços.