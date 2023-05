Manaus inicia exame preventivo com maior eficácia no diagnóstico até fim de maio

Manaus/AM - O exame preventivo do câncer do colo do útero que utiliza a metodologia de coleta em meio líquido deve começar a ser ofertado pela Prefeitura de Manaus dentro dos próximos 30 dias. A estimativa foi confirmada pela secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, durante visita, nesta quarta-feira, 3, ao Laboratório de Especialidades Professor Sebastião Ferreira Marinho, na zona Sul da capital, onde os exames serão processados e analisados depois de enviados pelas unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).



No laboratório de referência, foram instalados os equipamentos com tecnologia de ponta que serão responsáveis pela etapa de processamento automático do material biológico coletado, com ‘filtragem’ de células e fixação nas lâminas, que depois serão analisadas pela equipe de citologistas da unidade, para emissão do resultado.



“Estamos em fase de capacitação das equipes para concluir a implementação desta nova metodologia, que coloca a rede pública de Manaus como a primeira do país a oferecer o exame citopatológico em meio líquido, garantindo maior eficácia no diagnóstico do câncer do colo do útero”, disse a secretária.



De acordo com Shádia, esta é uma das medidas adotadas pelo município para garantir resultados mais precisos e ágeis, permitindo que as mulheres com diagnóstico positivo possam ser encaminhadas para o tratamento ainda na fase inicial da doença, quando as chances de cura são muito elevadas.



O novo procedimento será ofertado inicialmente nas unidades de maior demanda nos diferentes distritos de saúde, sendo ampliado gradativamente para as demais unidades básicas da rede municipal.



A secretária informa que o câncer do colo do útero é o mais prevalente no Amazonas e que, em Manaus, no ano passado, 190 mulheres morreram em razão deste tipo de câncer.