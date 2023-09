Manaus Filme Fantástico 2023 abre inscrições para produções cinematográficas

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições de longas e curtas metragens do gênero do horror, fantasia e suspense para participar da Mostra Manaus Filme Fantástico 2023. O período de inscrições se inicia nesta sexta-feira (22) e segue até 13 de outubro, no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).

A mostra, que chega à sua quarta edição e será realizada no Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro, de 22 a 25 de novembro.

Nesta edição, a iniciativa traz como diferencial a inclusão de outras categorias como, documentários nacionais e internacionais, animação e LGBTQI+. O homenageado é o cineasta amazonense Z Leão, natural de Anori (distante 195 quilômetros de Manaus), que começou atuar no cinema aos 15 anos de idade em uma produção alemã, no município de Barcelos.

Regras para envio dos filmes

Os curtas e minidocumentários devem ter no máximo 15 minutos de duração e os longas-metragens e documentários devem ter, no mínimo, 70 minutos.

No ato da inscrição, os participantes devem anexar os seguintes documentos: "Termo de Direitos Autorais de Autorização de Exibição de Obra Cinematográfica" e "Termo de Direitos Autorais de Autorização de Uso de Imagem e Som - 4º Edição Mostra Manaus Filme Fantástico 2023", devidamente preenchidos e assinados. As obras cinematográficas com trilhas sonoras de terceiros, sem a devida licença de uso, não serão aceitas. Os filmes recebidos irão passar por uma curadoria e os selecionados serão comunicados via e-mail.