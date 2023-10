Manaus é capital com menor percentual de adultos fumantes, destaca pesquisa

Manaus se destaca como a capital brasileira com o menor percentual de adultos fumantes, estimado em 4,8%, segundo dados de pesquisa nacional do Ministério da Saúde, divulgada no último mês. O resultado positivo reflete, em parte, as ações desenvolvidas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para sensibilização da população acerca de fatores prejudiciais à saúde e para estímulo à adoção de estilos de vida saudáveis.

No estudo do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado no primeiro semestre de 2023, Manaus figura com um percentual de fumantes mais baixo que os de Palmas (5,5%), São Paulo (10,3%) e Porto Alegre (13,8%), esta com o maior índice entre as capitais.

O programa de tratamento de fumantes da Semsa é desenvolvido pelo Núcleo de Prevenção de Riscos à Saúde por Causas Externas e Fatores de Risco da Semsa, por meio da Gerência de Promoção à Saúde. Os ambulatórios do serviço ofertam estratégias para auxiliar os usuários a abandonar o vício e a adotar hábitos de vida mais saudáveis.

Os usuários recebidos nos ambulatórios, explica Carla, passam por avaliação multidisciplinar e são encaminhados para sessões de terapia, em um grupo de fumantes ou individualmente. O tratamento inicial abrange quatro sessões semanais, com orientações, palestras e atividades práticas.

Pesquisa

Na pesquisa Vigitel 2023, dentre as estimativas de indicadores para este ano, Manaus tem percentual estimado de 4,8% pessoas maiores de 18 anos fumantes, próximo de cidades como Aracaju (5,6%) e São Luís (5,8%), e distante de Florianópolis (13,7%) e Campo Grande (12,5%), entre outras.

No conjunto das capitais, o percentual estimado é de 9,3%. Os percentuais de fumantes adultos por sexo também são mais baixos na capital amazonense, sendo de 7,9% entre os homens, e de 1,8 entre as mulheres.

Realizada desde 2006, a pesquisa Vigitel Brasil traz dados sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas, com estimativas de frequência e distribuição demográfica nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. A edição de 2023 abrangeu 21.690 entrevistas, sendo 10.858 por meio de telefones fixos e 10.832 por telefones móveis.

