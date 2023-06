Mais de 43 milhões de brasileiros já se vacinaram contra gripe

De acordo com a Agência Brasil, a campanha nacional foi encerrada em maio, mas a população deve consultar as informações de cada cidade para saber onde se vacinar.

Em comemoração ao Dia Mundial da Imunização, a pasta alerta que a “vacinação é fundamental antes da chegada do inverno, já que esta é a estação do ano com maior circulação dos vírus da [gripe] Influenza”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.