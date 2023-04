Mais de 1.600 candidatos realizam prova da OAB neste domingo em Manaus

Essa é a 37ª edição da avaliação em Manaus. Por conta do aumento de inscritos no exame, as provas, que anteriormente aconteciam no prédio da Fametro, foram transferidas recentemente para a Nilton Lins, como informou João Cleuter Mendonça, segundo presidente da OAB no Amazonas.

A prova está marcada para iniciar às 12h, no campus da Universidade Nilton Lins, na zona centro-sul. A aprovação é obrigatória para o exercício da profissão no país.

Manaus/AM - Mais de 1.600 candidatos enfrentam a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na manhã deste domingo (30), em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.