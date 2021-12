Maiara desabafa com Marília Mendonça após ser traída por Fernando na véspera do Natal

Como contamos aqui, Maiara, da dupla com Maraísa, foi traída pelo cantor Fernando, com quem reatou o relacionamento iô-iô após a morte de Marília Mendonça. Na noite da véspera de Natal, 24, a cantora desabafou no Instagram. Em uma sequência de vídeos, ela apareceu calada com uma expressão de decepção e escreveu nas legendas: Esse story da Maiara me doeu no fundo da alma, meu Deus pic.twitter.com/ZzIwANlGYe — Trecho Patroas (@trechopatroas) December 24, 2021 “Boa noite pra você que ganhou dois par de chifre no natal!”. “Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro!!!”, ironizou. “Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais…”. Em seguida, a cantora criticou o ex: “Responsabilidade zero!”. Por fim, ela finalizou: “Nunca é tarde né gente”. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a cantora deu um basta após o sertanejo, da dupla com Sorocaba, ter sido flagrado a traindo com uma mulher em um show. Ele teria sido visto dançando com a moça, e comentários de supostas testemunhas feitos na internet teriam reforçado que ele fez além de dançar com a mulher. Amigos de Maiara afirmam que ela está “sem chão” e lamentou muito passar por isso enquanto está em luto pela morte da amiga, Marília Mendonça. “Que presente de Natal”, teria ironizado Maiara. “Tô cansada”, teria confessado ela a amigos próximos.

Veja também Fernando é flagrado traindo Maiara em meio a luto por Marília Mendonça

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.