Madonna protagoniza cenas picantes em show em Copacabana

A Rainha do Pop Madonna faz hoje seu último show da Turnê The Celebration Tour em Copacabana neste sábado (4), e deixou parte do público surpreso com cenas picantes no palco.

Vocês estão entendendo que a Madonna colocou as dançarinas tudo com os peitos de fora, na Globo, TV aberta e ao vivo? Puta que pariu. Só podia ser na performance da MAIOR MÚSICA POP DA HISTÓRIA, vulgo HUNG UP pic.twitter.com/qh8RMj0RsZ — Galvão ss (@galvaoss) May 5, 2024

Todo espetáculo é transmitido na TV aberta, e a loira artista mostrou momentos sensuais no palco, trocou carícias, beijo lésbico, dançou no chão e fez poses ousadas.

Madonna convidou Anitta e Pablo Vittar para participarem do show.

Em certo momento do show, a rainha do pop abriu as pernas de Anitta para que seus dançarinos 'encenassem' sexo oral nas duas.

Em outro momento, Madonna fica 'de quatro' no rosto de Pablo.

Nas redes sociais, alguns internautas criticaram as imagens, já outros, diziam que os shows da cantora costumam ser sempre com performances sexys.