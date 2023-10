Lula conversa com Maduro sobre eleições na Venezuela

A dívida da Venezuela com o Brasil, que estava estimada em US$ 1,2 bilhão em maio, também foi mencionada. Os presidentes discutiram propostas para a resolução desse passivo financeiro e medidas para fortalecer a cooperação econômica entre os dois países.

Além disso, as sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela foram pauta do bate-papo. Ambos os líderes discutiram os impactos dessas sanções na economia venezuelana e na população civil, buscando maneiras de mitigar os efeitos adversos.

A conversa abordou assuntos de grande relevância, incluindo as eleições na Venezuela, que estão agendadas para o próximo ano. Nicolás Maduro, aliado de Lula, ocupa atualmente a presidência do país sul-americano.

