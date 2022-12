Luísa Sonza faz desabafo após comentários de haters: ‘Vontade de morrer’

Em meio ao lançamento do seu novo single, Mama.cita, em parceria com Xamã, Luísa Sonza fez um desabafo em seu perfil do Twitter na última quarta-feira, 21, a respeito das críticas e comentários pejorativos que recebe. Segundo ela, as redes sociais são um ambiente tóxico para a sua saúde mental e ela sente “vontade de morrer”. Essa não é a primeira vez que a artista diz que se sente mal por conta do que lê sobre ela nas redes sociais.

“Como pode eu entrar no Twitter, ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer? Parabéns pelo talento de vocês, galera”, escreveu a artista.

Como pode eu entrar no Twitter ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer, parabéns pelo talento de vcs galera :) — LUÍSA SONZA (@luisasonza) December 21, 2022

Este ano, durante entrevista ao programa Saia Justa, do GNT, a artista falou o discurso de ódio na internet. Sonza disse que os ataques virtuais surgiram quando ela tinha 16 anos e postava vídeos no YouTube - e foi pirando com o passar do tempo.

“Não sabia mais o que fazer, minha mente não aguentava mais. Terapia, remédios, não faziam efeito. Queria morrer. Quando começaram a liberar as gravações dos programas de TV na pandemia, eu ia para minha primeira viagem. Entrei no avião e as pessoas me xingavam! Aluguei um barco no meio do mar e as pessoas me xingavam. Passavam de jet ski me xingando”, contou.

Em 2019, ela contou que estava passando por um momento depressivo. Na época, ela era casada com Whindersson Nunes.

“Eu menti para vocês que não tenho depressão, menti que está tudo bem. Não está, faz tempo. E eu estou cansada de fingir ser forte para vocês. Eu não sou tão forte assim e isso me frustra muito”, desabafou.

Já em 2021 ela anunciou novo afastamento das redes sociais por conta des comentários agressivos. Na ocasião, ela chegou a receber ameaças de morte e gravou um vídeo, chorando, em que pedia o fim dos ataques.

“Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!”, dizia. Posteriormente, o material foi apagado do Instagram, fecharam os comentários da conta e ela se afastou das redes sociais.