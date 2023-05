Lista de selecionados para cursos de Big Data é divulgada em Manaus

Manaus/AM - Foi divulgada nesta segunda-feira (29), a lista de selecionados para os cursos de “Treinamento Big Data Business”, “Trilha de Engenheiro de Dados” e “Trilha Big Data Science”, que serão realizados na modalidade Educação a Distância (EAD), com metodologia aplicada de forma on-line, a partir de vídeos com profissionais de referência na área.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.