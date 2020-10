Linfoma: informação ajuda no combate à doença

Você sabe o que é linfoma? Estudo realizado no Brasil mostrou que 70% das pessoas desconhecem a doença, que já afetou famosos como a atriz Drica Moraes. Tipo de câncer comum em pessoas com mais de 60 anos, o linfoma afeta o sistema imunológico do paciente, que nada mais é do que a defesa natural do organismo, responsável por proteger nosso corpo de infecções.

A doença atinge os linfonodos presentes na região do pescoço e das axilas. Entre os principais sintomas estão: aumento visível dos gânglios, febre alta, fortes suores noturnos e perda de peso.

O paciente também pode sentir coceira na região dos gânglios ou por todo o corpo, mas é raro.

Tratamento

A boa notícia é que a maioria dos casos possui cura. O tratamento pode ser feito com sessões de quimioterapia, radioterapia, remédios ou transplante de medula óssea, dependendo da gravidade do caso.

O transplante de medula óssea, no entanto, costuma ser indicado apenas para pacientes que não respondem bem ao tratamento feito com remédios e sessões de quimioterapia, ou para os que já têm um doador compatível. É muito importante contar com a ajuda de um médico especializado para o diagnóstico e, assim, a definição do melhor caminho para combater o problema.