Linda Evangelista não namora e nem olha no espelho desde procedimento que a 'deformou'

Linda Evangelista, considerada uma das modelos mais belas nos anos 90, revelou que não namora e nem se olha mais no espelho, desde o procedimento estético que a deixou ‘desfigurada’.

Hoje aos 58 anos, a musa disse que sua vida amorosa é inexistente e há muitos anos não tem interesse nenhum em romance. “Não tenho interesse”. “Eu não quero mais dormir com ninguém. Não quero ouvir alguém respirando”, disse ela ao jornal The Sunday Times.

Questionada sobre quais são seus sentimentos ao olhar no espelho, ela declarou: “Ah, eu não me olho no espelho. O meu filho às vezes me diz, ‘talvez você queira saber que tem uma espinha no queixo’. E eu, tipo, ‘oi?’. Mas a vida é melhor sem espelhos”.

A modelo não detalhou quando a falta de interesse amoroso começou, mas os procedimentos que a deixaram desfigurada ocorreram entre 2015 e 2016.

Após muitos anos longe dos holofotes, Evangelista abriu o jogo em setembro de 2021 sobre o procedimento estético que a fez viver um drama e mudar o rumo de sua vida.

Linda fez o procedimento que usava temperaturas mínimas para “diminuir” suas células de gordura do rosto, mas o que aconteceu foi o contrário — aumentando as células de gordura e fazendo com que o rosto da modelo ficasse quase irreconhecível.

Somente em 2021 Linda falou sobre o assunto: "Hoje dei um grande passo para corrigir um erro que sofri e guardei para mim mesmo por mais de cinco anos. Para meus seguidores que se perguntam por que eu não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas têm prosperado, a razão é que eu fui brutalmente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting de Zeltiq, que fez o oposto do que prometia”.

“[o procedimento] Aumentou, não diminuiu, minhas células de gordura e me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e malsucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, 'irreconhecível'. Eu desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco do qual eu não tinha conhecimento”.

“Isso não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto-aversão. Tornei-me uma reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir à público com a minha história. Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a mão erguida, apesar de não parecer mais eu mesma”.

A modelo fez um acordo com o grupo responsável pelo procedimento. Ela havia pedido US$ 50 milhões em indenização, mas o valor recebido no acordo não foi revelado.