Líder de facção é morto ao trocar tiros com a polícia no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) por meio do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM),

após denúncia de que alguns homens estariam portando armas de fogo no bairro Nova Esperança, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), na qual a guarnição foi recebida a tiros ao chegar no local, revidando a injusta agressão.

Durante o confronto, os infratores tentaram evadir-se do local para uma área de mata, onde um deles que portava um revólver calibre 38, foi atingido. Foi acionado a equipe do SAMU, e como o local é de difícil acesso a equipe policial conduziu o infrator a UPA. Na unidade de saúde, foi informado que o homem identificado como 'líder' de uma facção, havia ido a óbito.

Foi realizado buscas no local onde os indivíduos teriam se escondido e no apartamento foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 com sete munições e duas porções de entorpecente e dois celulares. A moradora do local, de 39 anos foi presa e conduzida para a delegacia do município.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.