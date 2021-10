Leite pode ajudar a amenizar a TPM

Para quem não pode consumir esses alimentos, porém, é preciso encontrar outras fontes de cálcio, como as verduras verdes com as folhas mais escuras.

Consumir diariamente leite e seus derivados é um hábito saudável. Principalmente para as mulheres, a bebida promove ótimo benefícios, Fonte rica em cálcio, ajuda a prevenir a osteoporose. Além disso, regula os níveis de açúcar no sangue.

