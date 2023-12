Leilões da prefeitura arrecadam R$ 873 mil para os cofres públicos em Manaus

O imóvel, localizado na rua Luiz Antony, no Centro da cidade, foi arrematado pelo valor de R$ 602.411,62. À Manaus Previdência coube, ainda, o valor de arrematação de bens móveis inservíveis da instituição, vendidos por R$ 12.600, totalizando R$ 615.011,62. Os R$ 258.800 arrecadados com o restante dos itens serão incorporados aos recursos da prefeitura que, com estes, encerra este ano com quatro leilões realizados.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.