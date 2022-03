Kylie Jenner desabafa sobre pós-parto: 'Tem sido difícil'

A influenciadora disse que não gostaria de voltar à vida normal sem compartilhar a experiência com as outras mães: "Acho que podemos procurar na internet por outras mães que estão passando por isso agora. Pode parecer mais fácil para outras pessoas, a pressão sobre nós... Mas não tem sido fácil para mim. Tem sido difícil".

"Só quero dizer às mães no pós-parto que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, é muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha. Não é fácil mentalmente, fisicamente, espiritualmente. É simplesmente louco", desabafou.

