Justin Bieber empolga fãs ao postar fotos com Hailey e o filho; veja

As fotos em família animaram os admiradores do casal, que torcem para que eles consigam superar essa fase difícil.

Não demorou para que o nome de Justin se tornasse um dos mais comentados na rede social X. Isso porque o cantor vem preocupando os fãs há algumas semanas, em meio às especulações sobre problemas no relacionamento com Hailey.

Nos cliques, o casal — que enfrenta rumores de crise no casamento — aparece em clima de harmonia com o filho de 11 meses.

