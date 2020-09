Bretas manda PF fazer busca em escritórios: Advogados de Lula são alvos

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, mandou a PF realizar busca e apreensão em uma série de escritórios de advocacia na manhã de hoje, incluindo a casa de Cristiano Zanin Martins . Zanin está no rol dos alvos dos 51 mandados de busca autorizados pelo magistrado.

De acordo com a PF, as investigações apontam para o desvio de pelo menos R$ 151 milhões em recursos de entidades do Sistema S, como Sesc e Senac, razão pela qual a operação foi batizada de Operação E$quema S.

Divididos em 44 equipes, cerca de 170 policiais federais dão cumprimento a 51 mandados de busca e apreensão nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Ceará São Paulo e Pernambuco.

São diversos os crimes investigados, que vão desde o de tráfico de influência, exploração de prestígio, peculato, estelionato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro até o crime de organização criminosa.