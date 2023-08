Julgamento sobre incêndio na Boate Kiss será retomado em setembro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anunciou que a retomada do julgamento referente ao trágico incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 na cidade de Santa Maria (RS), será realizada em 5 de setembro. O incidente resultou em 242 vítimas fatais e deixou mais de 600 pessoas feridas.

Segundo a Agência Brasil, o processo judicial teve início em junho, mas foi interrompido após o ministro Rogério Schietti manifestar seu voto a favor da prisão imediata de quatro réus condenados. O prosseguimento do julgamento foi suspenso devido a um pedido de vista, solicitado pelo ministro Antonio Saldanha, o qual necessita de mais tempo para examinar detalhadamente o caso.

Nesse contexto, a Sexta Turma do STJ está atualmente avaliando um recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em oposição à decisão que anulou a sentença do júri original e resultou na libertação dos acusados.

No ano passado, em agosto, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) acatou um recurso interposto pela defesa dos réus e validou irregularidades processuais que ocorreram durante a sessão do Tribunal do Júri em Porto Alegre, realizada em dezembro de 2021.

Os indivíduos condenados pelo júri foram os ex-sócios da Boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr (condenado a 22 anos e seis meses de prisão) e Mauro Londero Hoffmann (condenado a 19 anos e seis meses), além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha, ambos sentenciados a 18 anos de prisão.

Dentro do STJ, as defesas dos quatro réus reafirmam a presença de diversas falhas no processo do júri e defendem a manutenção da determinação que invalidou as condenações.

Entre as alegadas ilegalidades destacadas pelos advogados estão uma reunião confidencial entre o juiz e o conselho de jurados, realizada sem a presença do Ministério Público e das defesas, além do sorteio de jurados fora dos prazos legalmente estipulados.