Jovem sequestrado por motociclistas de app é achado morto em Manaus e família pede justiça

Nela afirma que no momento da invasão, havia crianças na casa, incluindo um bebê de 8 meses. A mulher pede justiça e garante que o irmão foi confundido com um assaltante.

Em uma publicação na rede social, a irmã de Felipe desabafou e deu detalhes do momento do sequestro. Ela relata que a casa da família foi invadida pelos trabalhadores de aplicativo e que o irmão foi levado à força pelo grupo que estava encapuzado.

O jovem foi estrangulado e segundo a irmã, Neila Cristinna, estava com várias marcas de agressões quando foi achado em uma área de mata no bairro Tarumã. Ela afirma que o irmão foi confundido com um assaltante e pede justiça pelo crime brutal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.