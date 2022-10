Jovem que atirou pedaço de madeira contra santo em procissão depõe em Manaus

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula do 2º DIP, a suspeita é de intolerância religiosa. O crime é passível de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que foi assinado pelo jovem.

Manaus/AM- Um jovem de 18 anos se apresentou à polícia e assumiu a autoria do ataque a imagem de São Francisco durante uma procissão no bairro Colônia Oliveira Machado, na última terça-feira (4).

