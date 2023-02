Jogador de vôlei, Wallace é suspenso após post sobre tiro em Lula

O jogador de vôlei, Wallace Souza, foi suspenso pelo Cruzeiro por tempo indeterminado após ele postar uma enquete sobre a possibilidade dele ou de outra pessoa atirar contra o presidente Lula.

Em nota, o clube informou que Wallace foi afastado e classificou como “lamentável episódio”. Além disso, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) considerou a publicação como "inaceitável" e anunciou ter encaminhado uma representação ao Conselho de Ética da entidade.

Confira nota na íntegra do Cruzeiro;

A diretoria do Sada Cruzeiro, reforça, novamente, que repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência, após as postagens do atleta Wallace. Atento aos desdobramentos, o clube informa que vem tomando providências diante do fato. O clube exigiu do atleta Wallace a plena retratação e um pedido de desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as suas postagens.

Conforme previsto em contrato, o Sada Cruzeiro informa que Wallace será punido com afastamento e uma suspensão por tempo indeterminado, a partir desta terça-feira.

Esperamos que o episódio sirva de aprendizado para todos, com uma reflexão sobre o uso consciente das redes sociais, e da responsabilidade que cada um tem em disseminar bons valores. O esporte deve ser uma ferramenta para propagar igualdade, tolerância e respeito.