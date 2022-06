Jennifer Lopez será homenageada no MTV Movie & TV Awards

“Jennifer incorpora tudo do Generation Award”, disseram as produtoras executivas Wendy Plaut e Vanessa WhiteWolf em um comunicado. “Como uma mulher que faz tudo – atuando, cantando, dançando, produzindo, moda e beleza – Jennifer Lopez é um ícone atemporal que causou um impacto duradouro no cinema, TV, música e cultura.”

Os homenageados anteriores incluem Scarlett Johansson, Dwayne 'The Rock' Johnson, Tom Cruise, Sandra Bullock, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Will Smith e Reese Witherspoon.

Jennifer Lopez será homenageada por suas conquistas no cinema e na televisão no MTV Movie & TV Awards. A rede anunciou na sexta-feira, 3, que a atriz receberá o Generation Award neste domingo, 5, em Santa Monica, Califórnia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.