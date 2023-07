Jamie Foxx volta atuar após colapso misterioso; foto

O ator sofreu um colapso durante as gravações do filme Back in Action, e precisou ser hospitalizado. A família não falou abertamente sobre o assunto, mas fontes próximas alegaram que o ator vinha lidando com um ambiente conturbado no trabalho após sofrer uma tentativa de golpe de um integrante da produção, e chegou a demitir 4 pessoas da equipe.

