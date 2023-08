Invicto em casa na Série D, Jonathan acredita em reviravolta do Naça

Manaus/AM - O Nacional FC tem novamente a dura missão de reverter uma desvantagem de dois gols na fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), a equipe azulina enfrenta o Bahia de Feira-BA em casa para tentar chegar ao confronto do acesso à Série C. A bola rola às 15h (de Manaus).

Jogando sob seus domínios, o Nacional sofreu apenas dois gols na Série D: nas vitórias contra Humaitá-AC e Tuna Luso-PA. Além da defesa pouco vazada, o clube está invicto como mandante até então. Com grandes e seguras atuações, o goleiro Jonathan vem colaborando para manter os números defensivos em alta e falou sobre o desafio para conquistar mais uma classificação.

“Sempre é um jogo dificil, perdemos por dois a zero. É uma vantagem boa pra eles, então sabemos que não vai ser fácil, mas vamos com o intuito de classificar e ganhar o jogo. Estamos bem treinados pra isso, e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo no sábado e sair classificado”, disse o jogador.

O arqueiro nacionalino foi titular em todos os 29 jogos na temporada, somando Campeonato Amazonense e Série D. Na competição nacional, são 17 partidas em campo, passando nove delas sem sofrer gols.

Caso o Nacional vença por dois gols de diferença, pode contar com Jonathan nas cobranças de pênaltis. Das três penalidades marcadas contra o Leão nesta temporada, ele defendeu duas cobranças e certamente é um ponto de confiança do elenco azulino.

"Temos que botar em prática tudo aquilo que treinamos na semana, é uma equipe bem qualificada. Principalmente no primeiro tempo da ida, nos envolveram e fizeram o placar O professor Cavalo conversou conosco e apontou os erros, nos quais temos que melhorar. Sábado é um jogo muito importante pro Nacional e pro Estado. Estou contando com o apoio de todos os nacionalinos, sei que é uma torcida enorme, e tem condições de lotar a Colina", finalizou.

Com informações da assessoria