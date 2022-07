Inscrições para o Prouni começam na próxima semana

Serão abertas na próxima segunda-feira, 1º de agosto, as inscrições para o Prouni, Programa Universidade Para Todos, referente ao segundo semestre de 2022.

Os candidatos que fizeram as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2020 ou 2021, poderão utilizar suas notas para concorrerem a uma bolsa no Prouni. As inscrições vão até a próxima quinta-feira, 04 de agosto.

A bolsa pode ser parcial, de 50% do valor da mensalidade, ou integral. E para quem já está cursando a graduação em alguma instituição de ensino superior particular, pode tentar financiar os custos da mensalidade por meio do Fies, Financiamento Estudantil. Para isso, as inscrições abrem no dia 09 de agosto. Neste caso, podem se inscrever os candidatos que já participaram do Enem, de 2010 para cá.

Lembrando que, tanto para o Prouni, quanto para o Fies, os candidatos devem ter tirado, pelo menos, 450 pontos na nota do Enem. E não podem ter zerado na redação na edição do exame que vai valer para se inscrever. As inscrições e todas as informações referentes ao programa estão disponíveis na internet, no portal Acesso Único.