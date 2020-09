Infertilidade masculina: causas e tratamentos

Antigamente, a infertilidade era considerada um problema exclusivamente feminino. Quando o desejo do casal de engravidar não se concretizava, prontamente atribuía-se a falha à mulher, mesmo sem provas. Com o avanço da medicina, porém, ficou comprovado que os homens podem sofrer com a alteração.

Para diagnosticar o problema, os médicos se baseiam em um exame chamado espermograma. O teste faz a contagem do número de espermatozoides produzidos a cada ejaculação e sua velocidade de locomoção. Em alguns casos, porém, são necessários outros exames de apoio para a identificação da causa.

Causa e tratamento

A infertilidade masculina pode ser causada por uma série de fatores. Alterações genéticas, hormonais ou traumáticas fazem parte da lista. Por isso, é necessário consultar um especialista para um diagnóstico exato e, assim, a indicação do melhor tratamento.

No caso de varizes nos testículos (varicocele), por exemplo, o tratamento indicado é a remoção dos vasos cirurgicamente. O procedimento é semelhante ao que ocorre quando o problema se manifesta nas pernas. Já no caso de alterações hormonais, a reposição com medicamentos costuma apresentar bons resultados.

Quando o problema é genético, é preciso verificar se não existe ausência de esperma. Dependendo do caso, a única alternativa é a fertilização in vitro. Caxumba na infância ou até mesmo câncer também podem desencadear o problema. Por isso a necessidade de uma análise detalhada por um especialista.