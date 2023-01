Idosos que roubaram R$ 70 mil em medicamentos, mapearam farmácia um dia antes

O grupo de idosos que foi flagrado roubando uma farmácia, na segunda-feira (9), no Rio de Janeiro, levou R$ 70 mil em medicamentos de marca, eles tinham mapeado o local um dia antes do crime, segundo contou o gerente do estabelecimento, Walace da Conceição.

Câmeras de segurança da farmácia flagraram uma mulher e dois homens entrando no local e com a ajuda de uma lanterna, eles olham e esvaziam uma prateleira inteira de medicamentos.

"Limparam todas as prateleiras, deixaram só os genéricos e similares. Os medicamentos de referências foram todos levados e não levaram mais coisa além de medicamentos. Eles maquiaram ali quando saíram para dar a falsa impressão que a porta estava trancada, mas quando eu fui abrir os cadeados estavam estourados", disse o gerente ao RJ1, da TV Globo.

A Polícia Civil informou que um quarto homem não idoso também faria parte do bando. Ainda de acordo com as autoridades, os idosos já atuam no furto de medicamentos há pelo menos dois anos.

O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia.