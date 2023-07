Idoso morre ao tentar apagar fogo no quintal de casa

O idoso Aldemir Marques, de 65 anos, morreu no último domingo (2), enquanto tentava apagar fogo em um matagal no quintal da própria casa, no município Plácido de Castro, no Acre.

Segundo o G1, o filho do idoso disse que ele estaria fazendo uma limpeza no local, e decidiu atear fogo em pedaços de madeira; o fogo acabou se alastrando rapidamente e o filho, que estava o ajudando o pai, correu para pegar um balde com água.

Ele disse que quando retornou, cerca de 5 minutos depois, o idoso já estava sem vida, com rosto, braços e pés queimados.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Leal (IML) de Rio Branco e foi liberado para a família nesta segunda-feira (3).