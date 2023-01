Hospital procura família de paciente internado em Manaus

Manaus/AM - O Hospital João Lúcio está em busca dos familiares de um paciente identificado como Antônio Hélio Barbosa Colares que se encontra internado na unidade.

O homem não tem documentação e foi levado à unidade após sofrer uma queda em via pública. O paciente passou por avaliação do neurologista, por apresentar ferimentos na região da cabeça e permanece sob os cuidados da equipe médica e de enfermagem da unidade.



De acordo com o serviço social, o paciente está desorientado, não sabe informar onde mora e nem os nomes de parentes, apenas relata que mora com uma sobrinha.



A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.