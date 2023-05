Virgem: No amor, você está ardendo em saudades. A previsão é muita pegação.

Áries: Com tantas novidades prestes a acontecer, você estará com a energia da felicidade brilhando. O sentimento será positivo e haverá um pressentimento bom sobre algum investimento. No campo amoroso, as emoções irão se desestabilizar diante de alguém de vibe marcante. Comprometidos que se cuidem!

Touro: As energias dos astros indicam que você entrará em um período de mudanças. Novidades na área profissional vem aí e a sorte estará para quem aguarda o resultado de uma oportunidade. No campo amoroso, uma surpresa bem planejada será ótima para ajudar a pintar um clima de romance no ar. Vai rolar borboletas no estômago.

Gêmeos: Os astros indicam que você recebe boas energias dos astros para continuar com os seus planos. Se estiver com metas a cumprir, continue focado, pois o esforço vai valer a pena. No campo amoroso, a estrela da sedução está brilhando. Quem ainda não garantiu o par, é hora de aproveitar essa energia para encontrar gente nova.

Câncer: As energias dos astros irão te auxiliar na hora de controlar as emoções. Algumas coisas irão exigir uma atenção redobrada, então cuidado com as próximas decisões que virão. No campo amoroso, o clima estará propício para algo proibido. É bom usar roupas fáceis de tirar.

Leão: Você terá de se esforçar para não explodir hoje com nada, Leão, é que alguns perrengues podem te deixar um pouco desestabilizado. Com ajuda dos astros, as energias irão se alinhar à tarde. No campo amoroso, a conquista estará com tudo e a previsão é carne nova no pedaço.

Virgem: Os astros indicam que você estará com as energias meio bagunçadas, mas sem terror, pois as coisas irão melhorar no fim da manhã. No campo amoroso, uma programação diferenciada será a cereja do bolo para quem está ardendo em saudades. A previsão é um momento cheio de pegação e livre de qualquer estresse.

Libra: As energias dos astros sinalizam para boas energias vindas das estrelas em direção às suas melhores qualidades. Tudo indica que você terá um ótimo dia. No campo amoroso, o clima estará quente e vibrante. A relação estará ainda mais forte, então não economize nas palavras picantes.

Escorpião: Novas experiências virão para te relembrar que não é preciso aprovação alheia para ser feliz. O seu lado extrovertido dará as caras e firmará até os relacionamentos no trabalho. No campo amoroso, se estava na seca, o que é meio difícil, vai rolar um encontrinho com alguém que tem muito fogo para compartilhar.

Sagitário: As energias do céu indicam que você estará vivendo a sua melhor versão. É que os astros seguem na sua linha da mudança. Quem está se dedicando na academia também verá logo os resultados. Sem vacilar! No campo amoroso, o romance está no ar para os pombinhos. Já para quem ainda não encontrou a costelinha, um leque de contatinhos irá se abrir.

Capricórnio: Os astros indicam que você estará com o seu lado carismático com força total. No trabalho, vai pintar a chance de mostrar o que sabe fazer. Fica de olho na oportunidade. No campo amoroso, a noite promete ser quente. A previsão é muito ploc ploc com constante troca de posições.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um momento cheio de boas vibes. Pode rolar um momento nostálgico com algum amigo ou familiar que está longe. No campo amoroso, é hora de usar a criatividade para fazer uma programação fora de rotina. A dica é optar por um local privado e com pouca luz. Mas sem lugar à meia boca, ein!

Peixes: Os astros indicam que você estará pronto para viver novos ciclos. Pessoas e ambientes logo irão mudar e você não terá dó de deixar ir embora. No campo amoroso, a época de mendigar atenção acabou, é hora de partir para novas experiências. Vai rolar contatinho novo.