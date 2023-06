Virgem: No amor, cuidado com o papinho furado, pois pode atrair uma seca.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com a concentração forte. Nada irá te tirar do foco. No campo amoroso, a previsão é chamego em dobro, mas terá que fazer por merecer. Para os solteiros, comece como uma mosquinha rondando o bolo, a oportunidade vai aparecer.

Touro: Os astros indicam que você irá receber boas vibrações do céu. Há um alerta para você não se distrair com pequenas coisas. Então foca no que interessa. No campo amoroso, é hora de pensar grande. Quem está enrolando logo irá dar o próximo passo na relação. A previsão é sexo diário.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com uma pequena preocupação, seja em casa ou na área financeira. Mantenha os gastos sob controle. No campo amoroso, as energias indicam que a conquista está com tudo. Tenha coragem para chegar na pessoa que deseja. A previsão é brincadeiras à luz de velas.

Câncer: Os astros mostram que você viverá um perrengue no trabalho. Se bater a dúvida, lembre-se dos boletos. No campo amoroso, as energias indicam que você vai despertar ao encontrar alguém que mexe com você. É bom chegar logo antes que a oportunidade passe. Para os comprometidos, a previsão é diversão ao experimentar a posição "carrinho de mão".

Leão: As energias dos astros indicam que você deverá se adequar a uma nova rotina, principalmente se envolver o ambiente de trabalho. No campo amoroso, as energias indicam que você estará com tudo no campo da conquista, basta se apoderar disso para conquistar o crush. Para os comprometidos, a previsão é sexo com diálogo. Vai rolar gemidos altos.

Virgem: Os astros indicam que você estará com as estrelas ao seu favor. É momento de brilhar. Você verá melhorias no trabalho e no campo financeiro. Não desista. No campo amoroso, momentos de tensão virão para você, ainda mais se estiver enrolando alguém com o seu papo. Para os comprometidos, perrengues podem afetar a relação e desencadear uma DR. A previsão é uma seca.

Libra: Você será abençoado com muitas energias para lidar com o dia corrido. Mantenha o foco para não deixar erros passarem no trabalho. É dia de ter jogo de cintura. No campo amoroso, você terá uma ajudinha dos amigos cupidos para se apresentar a um crush. É bom afiar a lábia. Para os comprometidos, a vibe será conversar sobre os planos para o futuro. A pressão vem e não é só na cama.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para um momento meio off pra você. Também será importante manter as conquistas ou investimentos em segredo para evitar uma energia negativa. No campo amoroso, uma nuvem de distanciamento pode surgir para os pombinhos. Será necessário criatividade para driblar isso. Para os solteiros, a vontade de sair à procura de novos contatinhos será pouca. Cuidado com a seca!

Sagitário: Os astros indicam que você terá de se esforçar nesse período para chegar ao seu objetivo. Novos projetos estão em cena, mas será necessário sair da zona de conforto para experimentar coisas novas. No campo amoroso, comprometidos podem aproveitar o melhor da relação ao experimentar novas posições embaixo dos lençóis. Para os solteiros, a previsão é conquistar o contatinho com o seu papo descontraído. O rolê vai se estender para uma saideira.

Capricórnio: As energias das estrelas estão com você, Caprica! É dia de encontrar novas oportunidades para mostrar o seu talento ou encontrar a sua vocação. Quem estava na dúvida vai entrar no ritmo. No campo amoroso, mantenha as opções em aberto, pois vai rolar muitos encontros até encontrar a pessoa certa. Para os comprometidos, você estará um safado. O desejo pelo par vai te levar à loucura.

Aquário: Os astros indicam que você irá receber todas as energias positivas para levar o dia tranquilamente. Também vai rolar uma grande vontade de conhecer novos lugares. Então é bom perder o medo de andar sozinho (a). No campo amoroso, a surpresinha será boa ao dar uma chance para um (a) amigo (a). Se decidirem beber juntos é bom tomar cuidado.

Peixes: É dia de ficar tranquilo e sem preocupações com perrengues, pois os astros prometem só coisa boa. Também pode rolar encontros fora de hora, mas divertidos, com amigos ou familiares que não vê há um tempo. No campo amoroso, aproveite para encontrar o ritmo com o par, pois a criatividade será despertada. Vá preparado com brinquedos sexuais e lubrificantes de sabor.