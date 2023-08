Virgem: No amor, contatinhos irão ajudar a vencer a decepção amorosa.

Your browser does not support the video tag.





Áries: Você terá de enfrentar a rotina com muita determinação, pois pode não ser muito fácil para você. No trabalho, evite ajudar demais para não servir de "burro de carga" para os espertinhos. No amor, considere as queixas do seu amor sem estar na defensiva. É hora de trabalhar para ambos entrarem em harmonia. Para os solteiros, a dica é ir com calma na hora de chegar no crush, sem invadir o espaço. Comece com o contato visual.

Touro: Procure não assumir tantas responsabilidades, pois há sinal de que algo urgente irá tomar muito o seu tempo. No trabalho, algumas amizades irão aparecer, então é bom ser seletivo para não se envolver com pessoas de má índole. No amor, mudanças irão acontecer mais rápido do que imagina. A relação vai ficar mais séria e os pombinhos irão se juntar ao ninho. Para os solteiros, também há previsão de amor chegando, mas talvez esteja pronto apenas para uns amassos.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará com foco total para correr atrás dos seus planos. Mantenha a calma na hora de investir e confira o lado bom e ruim para o que é de longo prazo. No amor, a dica é desacelerar as coisas e viver o momento. O prazer será ainda maior. Para os solteiros, vale usar bem as palavras e mostrar o seu lado carismático. O crush irá se derreter.

Câncer: Os astros mandam avisar que as energias trabalham pelo seu progresso. Metas pessoais estão sendo alcançadas e logo você se sentirá mais acomodado. Para isso, é bom manter o foco no trabalho e mostrar serviço, pois vai precisar desta estabilidade. No amor, as coisas podem ficar um pouco mais frias devido a outras prioridades, nada mais justo do que firmar um amigo de sexo se rolar a oportunidade. Para os comprometidos, a dica é aproveitar cada chance para uma rapidinha.

Leão: As energias dos astros sinalizam para bons momentos entre amigos ou família. Um vínculo ficará ainda mais forte, enquanto outro deve quebrar. Faz parte da vida, então se abale com isso. No trabalho, se perceber que está vivendo algo que não é o forte, é bom investir em outra coisa, não perca a oportunidade, pois só não tem tempo quem tá morto. No amor, cuidado para não pressionar demais o par, principalmente quem ainda está só de rolo, pois pode gerar um afastamento e um período de seca.

Virgem: Os astros enviam boas energias para você se manter de pé. A semana pode estar se arrastando para você, mas a notícia boa é que já é sexta. No amor, solteiros irão se jogar no campo da pegação, principalmente quem está magoado devido a uma decepção amorosa. Para os comprometidos, é dia de amaciar a carne antes de comer. Comece com uma massagem e acompanhada de beijos molhados.

Libra: Tenha cuidado para não se envolver demais em situações que não lhe cabe, pois pode acabar sobrando para você. No trabalho, mantenha os planos de pé mesmo que o resultado demore, é melhor começar do que ficar apenas existindo em um ambiente comum. No amor, há sinal de que você estará fervendo de tesão por alguém que vai cruzar o seu caminho. Não perca a chance de se apresentar. Para os comprometidos, a dica é ficar de amasso até não aguentar mais. O mel virá em dobro.

Escorpião: As energias dos astros mostram que você estará de modo automático hoje, então pode ser que não esteja muito para conversinha. Mas à tarde a vibe irá mudar com a influência da Lua que te deixa mais leve. No amor, as energias mostram que vai rolar muito pique para fazer loucuras com o par até altas horas. Solteiros que encontraram um crush para brincar também estarão na mesma vibe. Sinto cheiro de romance chegando.

Sagitário: Os astros indicam que você estará meio aéreo devido a uma preocupação, pode ser em casa, no trabalho ou algo mais pessoal. No amor, a parceria será estimulada. A dica é estar pronto para incluir novas brincadeiras na cama. Use o dedo em lugares ainda não explorados. Para os solteiros, a previsão é boa na área da paquera. Tudo indica que o xaveco no crush será certeiro.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam que você terá discernimento para boas escolhas. Também haverá uma melhoria na organização, seja em casa, na rotina ou nas coisas do trabalho. No amor, o seu carisma está forte e você estará com a lábia afiada para conseguir o que quer com o par. Solteiros não ficam de fora e há chances de engatar um rolo com alguém.

Aquário: Os astros mostram que você terá boas notícias, principalmente na área financeira. No trabalho, o seu lado animado irá ajudar na hora de firmar bons contatos e novas portas irão se abrir. No campo amoroso, a vida de casal entrará em um período de discussão, principalmente envolvendo as despesas. Para os solteiros, há chance de rolar um lance proibido com alguém comprometido, é bom avaliar se vale a pena.

Peixes: Os astros sinalizam para boas energias em seu signo. Tudo indica que você terá sucesso em suas metas e no desempenho no trabalho. No amor, mesmo que não goste você terá de ser sincero com o par, pois algumas questões terão de ser respondidas. Para os solteiros que estão começando um rolo, a previsão é de muito sexo nessa fase de test drive.