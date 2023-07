Virgem: As energias estão no amor. Vai rolar faísca com alguém nas redes sociais.

Áries: As energias dos astros mostram que você deve encarar certas coisas com mais calma. Evite tirar conclusões precipitadas e tente ouvir mais. No amor, as energias mostram que vale investir em algo mais picante com o par, mas ofereça um jantarzinho leve antes para não passar uma má impressão.

Touro: Você precisa focar mais em si e optar pelo seu conforto, principalmente se estiver há um tempo vivendo em prol da família e nada a mais que isso. Nada de se privar para agradar os outros ein. No amor, momentos íntimos com o par serão explorados e será difícil conter os desejos.

Gêmeos: Os astros indicam que a sua sorte está em alta hoje. Vale tentar um jogo na Mega-Sena só para aproveitar esse fio de energia. No amor, procure estar mais presente, pois há sinal de que você terá de dar conta da carência do mozão. Nesse clima, os desejos estarão à flor da pele e a cama vai balançar. Solteiros também estão com sorte no amor, mas é necessário sair da toca.

Câncer: As energias dos astros mostram que você terá de dar conta de alguns perrengues em casa. Não esqueça de tirar um tempo para si e ficar em sua bolha se necessário. No amor, as próximas escolhas irão afetar diretamente em que está buscando um relacionamento. Cuidado em quem confia. Para os solteiros que estão na pista, vai rolar um contatinho fixo para fortalecer na hora da secura. Cuidado para não se apaixonar.

Leão: Os astros indicam que certas pessoas estarão mudando de lugar. Ciclos irão mudar e quem era chegado irá se afastar devido a correria da vida. Então não leve para o coração. No amor, quem está de rolo é bom desenrolar, pois o lance vai ficar mais sério e você pode acabar magoando alguém. É solteirice ou romance? Para os comprometidos, é bom investir em algo mais íntimo e em 4 paredes. A vibe é filminho caseiro.

Virgem: As energias do céu mandam boas vibes para você. Se rolar uma folguinha, você vai se entregar à preguiça. É hora de renovar as forças. No amor, comprometidos estarão cheios de foguinho a oferecer. É dia de amaciar o par. Já os solteiros que estão à procura de um crush, vai rolar faísca com alguém nas redes sociais.

Libra: Mantenha a mente focada em seus planos e evite perguntar tanto a opinião de quem sequer adquiriu algo na vida. Alguém vai tentar te jogar um balde de água fria por pura inveja. No amor, as melhores estão positivas na paquera. Chegue no crush e lance a conversinha, pois o papo vai render um jantar seguido de sobremesa. Para os comprometidos, vai com calma na hora de pedir pequenas fantasias sexuais. Comece com o básico.

Escorpião: Os astros indicam que você recebe vibes positivas na área profissional, mas procure não ser consumido pelo trabalho. Se rolar uma folguinha, vale sair um pouco de casa para um rolê de leve com os amigos. No amor, se estiver há um tempo sem ver o par, é bom programar algo especial para a relação não cair no gelo. Para os solteiros, um encontrinho fora dos planos vai rolar se estiver disposto a ir em uma saideira.

Sagitário: As energias dos astros mostram que você terá tempo livre para os planos que estavam sendo adiados. Então aproveita essa vibe positiva. No amor, mostrar a sua criatividade na cama vai ajudar a colocar lenha na fogueira. É dia de surpreender o par. Para os solteiros, é bom apertar o passo, pois alguém está de olho no seu alvo.

Capricórnio: Os astros indicam que as energias da Lua estão estimulando o seu desempenho em alguns departamentos da sua vida, como trabalho, tarefas domésticas e metas pessoais. No amor, você terá de se esforçar para lutar contra a secura. É que o cansaço vai tentar melar o clima com o par. Invista em uma sessão de relaxamento com massagem e preliminares usando a boca. Para os solteiros, a dica é aceitar o convite para uma saideira, vai rolar química com alguém no rolê.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um dia calmo e livre de estresse. O clima irá combinar se estiver de folguinha. Caso tenha que trabalhar, foque em fazer o seu e ir embora, mas não desista de aproveitar um momento de lazer. No amor, um clima estranho vai solar com um amigo (a). É que um sentimento fora da zona de amizade vai ser despertado. Para os comprometidos, vale investir em uma noite de brincadeira à luz de velas.

Peixes: Os astros mostram que você estará inspirado em manter as metas. Com a sua perseverança, algumas delas serão atingidas. No amor, vai rolar um climinha de desejo no ar, tanto para solteiros como para comprometidos. É dia de se produzir e passar o melhor perfume para a noite de prazer.