Touro: Você irá atrair olhares. Comprometidos que se cuidem para não pular a cerca.

Áries: Os astros indicam que as estrelas estão te favorecendo neste sextou. Você estará mais confiante e será mais firme em suas decisões no trabalho. No amor, as energias dos astros indicam que as melhores vibes estão no encontrinho com os amigos. Quem estiver solteiro pode encontrar alguém interessante por lá.

Touro: As energias dos astros mostram que você estará com boas vibes nos compromissos do dia. A rotina vai fluir sem nenhum perrengue e vai até sobrar tempo para sextar. No amor, o seu lado divertido irá chamar atenção. Comprometidos que se cuidem para não pular a cerca.

Gêmeos: Os astros indicam que você estará muito comunicativo hoje. A troca de conversas também irá rolar com pessoas novas e amizades se formarão. No trabalho, vale agitar a galera para sair após o expediente. No amor, controle o seu lado safado para não pisar na bola com o mozão. Para os solteiros, a previsão é de visitinha de um (a) ex. Vai rolar até anel de ouro.

Câncer: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de problemas. O final de semana será marcado por um dia tranquilo. Se estiver no vermelho, evite sair para lugares longes com pessoas que não tem intimidade. A dica também vale para o amor, que haverá muitos convites. Para os comprometidos, o lance será conchinha para relaxar neste sextou.

Leão: Os astros mostram que você irá priorizar o seu lazer hoje. É dia de fazer o que você mais gosta para desligar a mente. No amor, há sinal de encontrinho com alguém que não vê há um tempo. Se o ponto de encontro for em casa é capaz de nem saírem, se é que me entende. Para os comprometidos, a dica é cobrar menos e mostrar mais. Vale oferecer uma massagem tântrica.

Virgem: As energias sinalizam para um momento de tensão em casa. As coisas podem se enrolar no trabalho e você terá dificuldade em deixar isso para outro momento. No amor, um encontrinho pode ser difícil, mas vale lançar um convite para uma sessão de “MetFlix” em casa mais tarde. Para os comprometidos, a dica é deixar o par de boca aberta com uma sessão de lambe lambe.

Libra: Os astros mostram que você está com força total para se desligar. Vale planejar uma pequena viagem para espairecer no final de semana. No trabalho, cuidado com a ansiedade, pois a hora vai passar devagar antes da “lili” cantar. No campo amoroso, novos flertes à vista. Se você sair para caçar é bom caprichar no visual, pois dificilmente voltará para casa sozinho. Para os comprometidos, dê um chute no tédio para a relação não cair na monotonia.

Escorpião: As energias dos astros indicam que você irá encher o bolso já que o seu lado determinado estará com tudo. Também há um sinal de grande sorte para você. No amor, a relação será balançada por um clima bem meloso. Prepara a roupa sensual, pois hoje tem brincadeirinha. Para os solteiros, quem conseguir fisgar o crush a dica é: se for lamber, limpe o prato, pois haverá um gostinho de quero mais.

Sagitário: Os astros avisam que você estará com o seu otimismo lá no alto. Também pode rolar uma surpresinha para aquecer o coração à tarde. No trabalho, a comunicação irá melhorar e haverá harmonia entre os colegas. No amor, a previsão é de chuva de contatinhos. Vale experimentar alguém fora dos seus padrões para novos prazeres. Para os comprometidos, a dica é preparar um belo jantar e em seguida se oferecer como sobremesa.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para boas vibrações na vida social. Novas amizades estão por vir e haverá momentos nostálgicos com amigos que não vê há um tempo. No amor, o romance está no ar para os pombinhos. A dica é planejar um encontro com o par para sair da rotina e explorar mais o toque. Para os solteiros, a previsão é ploc ploc no escurinho, mas é bom lançar logo o convite ao crush para evitar a seca em pleno sextou.

Aquário: Os astros indicam que você estará com animação total hoje, pois as energias seguem estimulando o campo da diversão. No amor, a dica é usar a lábia para convencer o par a experimentar novas brincadeiras. A dica é fantasiar um diálogo safado entre médico (a) e enfermeiro (a).

Peixes: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de perrengues. No trabalho, fique de olho na demanda para não deixar passar pequenos erros. No amor, o momento meloso precisa dar vez ao que é mais selvagem. Mostre ao par o seu lado mais safado e deixe o mozão aos seus pés. Para os solteiros, a dica é cair na noitada para firmar novos contatinhos.