Touro: O prazer vai vir em ondas longas — como você gosta


Por Madame Natacha

31/08/2025 0h00 — em
Horóscopo



Áries: Ardente e impulsivo. Sua libido está em ponto de fervura. Iniciativas ousadas no quarto (ou fora dele) vão render momentos inesquecíveis. Só cuidado para não atropelar o prazer do outro — às vezes, o lento é mais quente. Explore o domínio… e a entrega. 

Touro: Sensual e persistente. Você quer toques demorados, massagens com óleos e gemidos ao pé do ouvido. O prazer vai vir em ondas longas — como você gosta. Um jantar afrodisíaco pode ser o início de uma noite que termina com lençóis amarrotados e um sorriso satisfeito. 

Gêmeos: Safad@ e comunicativo. Sua mente é seu maior órgão sexual agora. Troca de mensagens picantes, conversas safadas e talvez até uma fantasia com palavras-chave... explore o dirty talk. O verbo é gozar — da companhia, da conversa e de outras coisinhas. 

Câncer: Emocional e pegajoso. Sexo sem conexão não te atrai — alguém pode te dar carinho e prazer em doses intensas. Prepare-se para fazer amor com todos os sentidos. Uma transa de conchinha pode ser mais intensa que mil posições acrobáticas. 

Leão: Exibido e quente. Você está irresistível e sabe disso. A cama vira palco, e você é a estrela do espetáculo. Seja filmando uma transa (com consentimento, claro), seja sendo a pessoa que dita o ritmo — essa semana você brilha até debaixo dos lençóis. 

Virgem: Meticuloso com um toque de fetiche. Não se engane: por trás da fachada controlada mora um furacão de desejo. Essa semana, permita-se relaxar o controle e experimentar algo diferente. Talvez um joguinho de dominação/sujeição te surpreenda. Ordem dada... prazer cumprido. 

Libra: Estético e sedutor. Ambientes bonitos, música suave, roupas sensuais. Tudo conspira para o amor — e para o prazer. Use a sedução como sua arma secreta. Um strip-tease bem feito ou uma massagem a dois podem ser o início de algo muito mais… molhado. 

Escorpião: Intenso e obscuro. Você está exalando magnetismo sexual. Hoje, entrega e poder caminham juntos. Fantasias mais ousadas, sexo mais bruto, ou jogos psicológicos eróticos estão no ar. Só entre se for pra ir até o fim — e você sempre vai. 

Sagitário: Aventureiro e irreverente. Ousadia é seu nome do meio. Experimente o proibido: um lugar diferente, uma posição nova, ou talvez até um ménage. O lema é: “se for pra gozar, que seja com emoção”. Só não esqueça a camisinha e o bom humor. 

Capricórnio: Sério (a)… mas muito safado(a). Por fora, controle. Por dentro, desejos profundos. Esse contraste te deixa ainda mais excitante. Aproveite para mostrar que sua ambição também se aplica ao prazer. Transas intensas e silenciosas que viram vício. Cuidado com quem se apega. 

Aquário: Criativo e libertino. Explore o não convencional. Toys, fantasias, posições diferentonas, ou até sexo virtual com alguém interessante. Você quer conexão mental com tesão corporal. Misture os dois e descubra novas formas de prazer. 

Peixes: Romântico e devasso. Você sonha com uma transa que pareça filme… e está perto de viver isso. Velas, música, vinho e olhares profundos vão te levar a um estado de êxtase quase espiritual. Mas cuidado: onde há envolvimento, há risco de se apaixonar depois do gemido.

ASSUNTOS: Horóscopo

