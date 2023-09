Touro: No amor, é preciso despertar o interesse do par. Vai ter rala e rola após o encontro.

Áries: As energias dos astros indicam que você estará com boas vibes para ir à procura de novas conquistas. Você estará focado no trabalho e pode gerar um bom retorno financeiro se manter esse pique. No campo amoroso, a dica é manter as chamas acesas jogando muita lenha. Ou seja, é preciso atiçar o par para despertar o lado safado.

Touro: Os astros sinalizam para um dia repleto de boas vibrações. Sair para encontrar as pessoas que ama será ótimo para colocar alguns sorrisos para fora. No campo amoroso, a dica é investir na comunicação para despertar ainda mais o interesse do par. Tudo indica que vai rolar sexo quente depois do rolê.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você recebe ótimos estímulos pela manhã. Também há sinal para tomar cuidado com as distrações, principalmente no trabalho. No campo amoroso, a dica é ser o mais autêntico possível. Seja claro sobre o que você gosta e faça elogios sobre o que mais admira no par. A atitude será perfeita para atrair o crush para uma noite picante.

Câncer: Os astros indicam que você tem boas previsões na área profissional. Se as coisas estiverem difíceis, é hora de fazer um esforço maior para passar de uma vez por essa turbulência. No campo amoroso, você irá se surpreender ao ser paquerado por alguém que já conhece há um tempo. Lembre-se que amizade colorida é sempre bem vinda.



Leão: As energias dos astros mostram que você recebe bons estímulos na área dos interesses. Você terá um foco maior no campo profissional e tomará novas iniciativas. No campo amoroso, a dica é ficar de olho nas visitas chatas. Há sinal de que um (a) ex tentará voltar para sua vida. É melhor chutar o balde.

Virgem: Os astros indicam que as energias da Lua seguem iluminando o seu astral. Isso trará boa sorte para você. No trabalho, há sinal de que você irá conhecer pessoas novas e interessantes. Boas conversas virão! No campo amoroso, a dica é não forçar nada e deixar acontecer naturalmente. Você terá de controlar o seu lado safado para não cometer nenhuma gafe.

Libra: As energias dos astros sinalizam para você tomar cuidados, pois há uma nuvenzinha negativa infernizando o seu astral. Mas sem terror, pois é passageira! No trabalho, tudo indica que você estará de pouca conversa e vai colocar a mão na massa. Na área amorosa, a dica é não criar tanta expectativa se tiver conhecido o par agora. Considere que ainda está no test drive. Experimente bem, safadinho (a) !

Escorpião: Os astros mandam energias positivas para você explorar as suas habilidades. Tudo indica que o seu desempenho no trabalho será um dos melhores. No campo amoroso, você vai atrair olhares e vai conseguir o que quer. Quem já está com um crush, a dica é investir no papo descontraído para jogar verde. É dia de tentar explorar o anel de ouro.

Sagitário: As energias dos astros mostram que o seu lado comunicativo está em alta e você falará pelos cotovelos. Não que tenha alguma novidade nisso. Também há sinal de que novas amizades irão surgir e pode até rolar uma parceria positiva para os bolsos. No campo amoroso, a dica é explorar o corpinho do par com chantilly ou chocolate. Também vale dar morango na boca. Para os solteiros que ainda não tem um crush, é hora de perder o medo e dar o primeiro passo.

Capricórnio: Os astros sinalizam para boas energias na área financeira. Foque nos projetos e vale organizar tudo para dar início ao projeto pessoal. No campo amoroso, a semana será encerrada com boas energias na área da sedução. A área será perfeita para quem está querendo paquerar. Vai dar match com alguém no rolê! Para os comprometidos, a dica é planejar uma noite picante. É dia de pular corda na cama.

Aquário: As energias dos astros indicam que novos ares estão chegando, mas cabe a você decidir se quer ou não viver essa nova etapa. Também pode rolar novidades na área profissional e quem não tem carreira logo vai se encontrar. No campo amoroso, a dica é usar a língua no pé do ouvido do par quando for pedir algo picante. É irresistível. Para os solteiros, a previsão é de envolvimento com alguém próximo. Sinto cheiro de algo proibido.

Peixes: Os astros mostram que você precisa reservar um tempo para repor as energias. O cansaço da semana vai te pegar de jeito. Vale encontrar os amigos para conversar e comer algo. No campo amoroso, os ares do amor estão com tudo. Quem é comprometidos estará mais grudado do que chiclete. Não esqueça de levar um agrado para o par. Para os solteiros, a previsão é de chuva de contatinhos. Abra a boca e põe a língua para trabalhar.